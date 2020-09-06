الرياضة

برشلونة يعلن عن ثاني مبارياته الودية إستعداداً للموسم الجديد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعلن عن ثاني مبارياته الودية إستعداداً للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أعلن عن المباريات الودية التي يستعد لخوضها ضمن المباريات التحضيرية للموسم الجديد.

وأفاد موقع برشلونة الرسمي بأن الفريق الأول سيخوض ثاني مبارياته الودية أمام جيرونا يوم 16 سبتمبر على ملعب يوهان كرويف.

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وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة إلى أن أول مبارياته الودية في عهد المدير الفني الجديد الهولندي رونالد كومان سيخوضها السبت المقبل أمام ناستيك تاراجونا.

وألمح الموقع الرسمي لبرشلونة أنه سيخوض أول مباراة رسمية له في الموسم المقبل أمام فياريال في 26 أو 27 من الشهر الحالي.

جدير بالذكر أن جيرونا لم ينجح في تحقيق الفوز على برشلونة في المباريات التي لعبها الفريقين من قبل، حيث فاز برشلونة في 4 مباريات وتعادلا في مباراة واحدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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