الأهلي يبدأ مفاوضات تمديد عقد عمرو السولية

قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن إدارة النادي الأهلي بدأت في مفاوضات مع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأحمر، لتمديد عقده.

وأضاف تامر النحاس في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "عمرو السولية عقده مع الأهلي مستمر لمدة موسمين بخلاف الموسم الجاري".

وأشار إلى أن إدارة الأهلي بدأت في مفاوضات تمديد عقد عمرو السولية.