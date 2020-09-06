عصام عبد الفتاح: قرار جريشة بإلغاء هدف وادي دجلة في الأهلي صحيح 100%.. فيديو

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، أن قرار جهاد جريشة بإلغاء هدف وادي دجلة في مرمى الأهلي صحيح 100%.

وأضاف عصام عبد الفتاح في تصريحات لـ قناة "اون تايم سبورت 2" أن الهدف جاء من تسلل واضح، قائلا: "أنا مندهش من كم الهجوم على جهاد جريشة والتشكيك في صحة قراره".

وتابع أن الهجوم على جهاد جريشة غير مبرر، مؤكدا أنه كان يرفض طوال الفترة الماضية التعليق على القرارات التحكيمية، ولابد وأن تظل المنظمة التحكيمية متماسكة ومترابطة.