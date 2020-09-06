عصام عبد الفتاح: «الفار» ليس حلًا سحريا للقضاء على الحالات التحكيمية

وتابع: "الفار ليس حلًا سحريا للقضاء على الحالات التحكيمية، والأخطاء موجودة فى العالم أجمع وليس فى مصر وحدها، وحكم الفيديو، بشر مثل حكم الساحة وبالتأكيد لديه أخطاء".
كما تحدث عن اختفاء الكؤوس من مقر الجبلاية قائلا: "بعد حرق مقر الجبلاية فى عام 2013، تم سرقة عدد من الكئوس لكن حمادة المصري، أحد أعضاء اتحاد الكرة وقتئذ، نجح فى إرجاع 3 كؤوس وتم تحرير محضر بالواقعة".
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