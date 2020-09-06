نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيله: الأهلي لم يوثق عقد مروان محسن حتي الأن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن مروان محسن أحد أهم المهاجمين في مصر والإصابة سبب ابتعاده عن مستواه في الفترة الماضية.
وأضاف تامر النحاس في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تجديد الأهلي مع مروان محسن ذكاء من إدارة الكرة في القلعة الحمراء، وتعرض لضغوطات كبيرة من هجوم الجماهير".
وتابع: "الأهلي لم يوثق عقد مروان محسن وسيتم ذلك في الوقت المناسب وإدارة الأهلي متمسكة بخدماته والمفاوضات استمرت 7 شهور بسبب ظروف كورونا".
ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على فريق وادى دجلة بهدفين دون رد سجلهم كل من مروان محسن وحمدي فتحي ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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