الرياضة

موهبة الدوري الألماني يقترب من ريال مدريد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موهبة الدوري الألماني يقترب من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطط إدارة ريال مدريد الإسبانية، للتعاقد مع الجناح الإسباني داني أولمو، لاعب لايبزيج الألماني، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات ريال مدريد مع داني أولمو 

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في جلب صاحب الـ22 عامًا إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

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من جانبه ذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، أن لايبزيج لا ينوي التفريط في خدمات أولمو هذا الصيف، إذ يخطط مدربه جوليان ناجلسمان للاعتماد عليه في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الألماني ربما ينظر إلى احتمالية بيع أولمو، حال وصول عرض باهظ الثمن، نظير التعاقد مع الجناح الإسباني.

الجدير بالذكر أن الجناح الإسباني انضم إلى لايبزيج في يناير من العام الماضي، قادما من دينامو زغرب الكرواتي، لينجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف وحيد خلال مشاركته في 15 مباراة بمختلف البطولات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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