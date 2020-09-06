الرياضة

موعد تقديم رمضان صبحي لاعبا في بيراميدز بشكل رسمي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تقديم رمضان صبحي لاعبا في بيراميدز بشكل رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز لتقديم لاعبه الجديد رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، والأهلي السابق، بشكل رسمي، بعدما نجح في الحصول على توقيعه.

وعقد اللاعب منذ بضعة أيام جلسة تصوير بقميص نادي بيراميدز، تمهيدا لتقديمه رسميا من قبل مسئولو النادي السماوي.

وكان رمضان صبحي أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الرحيل إلى بيراميدز نهاية الموسم الحالي، وأنه لا يريد البقاء في القلعة الحمراء.

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جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع رمضان صبحي في يناير 2019، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ثم جدد إعارته لمدة عام آخر.

وقطع الأهلي شوطا كبيرا مع ناديه الإنجليزي من أجل ضم رمضان نهائيا، ليصدم اللاعب إدارة الأحمر في النهاية.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موعد تقديم اللاعب بشكل رسمي، حيث تقرر تقديمه في مؤتمر صحفي يوم الإثنين المقبل في ملعب الدفاع الجوي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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