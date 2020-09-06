نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن تطورات مفاوضات الأهلي لضم باهر المحمدى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، على أخر تطورات المفاوضات التي يتلقاها باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.

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وأضاف تامر النحاس في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "قاسم باشا أرسل عرض رسمي إلى نادي الإسماعيلي، ومسؤولو الإسماعيلي لم يردوا على العرض حتى الآن ومستغرب تمامًا من ذلك".

وتابع: "مفاوضات النادي الأهلي مع باهر المحمدي متوقفة واللاعب يقترب من الإنتقال إلى خارج مصر".

وأتم: "البروتكول الطبي عن إصابة اللاعب ينص على مشاركته 15 دقيقة فقط مع الفريق ولكن شارك بشكل أطول بسبب حاجة الفريق إلى خدماته".