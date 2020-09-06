يوفنتوس يقترب من نجم برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي اقترب من التعاقد مع الدولي الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، اقتراب بقاء سواريز مع برشلونة بعدما أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد البلوجرانا بالاستمرار مع البارسا خلال الفترة المقبلة.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سواريز لا يرغب في البقاء مع برشلونة، بعدما أخبره كومان بالرحيل، ولا يريد أن يخلف وعده مع يوفنتوس.
وتابعت الصحيفة، أن سواريز سوف يحصل على 10 مليون يورو في الموسم، على مدار موسمين، وهو رقم أقل مما يحصل عليه في برشلونة.
وكانت هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم سواريز على رأسهم باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وليستر سيتي، لكن لويس يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس.
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