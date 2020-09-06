عضو مجلس الأهلي: حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد رائع ومميز

أشاد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بالتنظيم الرائع والمميز لقرعة كأس العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل. وقال الجارحى خلال حضوره فعاليات القرعة بمنطقة الأهرامات إن مصر دائما قادرة على خطف أنظار العالم فى تنظيم البطولات الرياضية الكبرى بعد النجاح الرائع لبطولتى أمم إفريقيا للكبار وتحت ٢٣ سنة. وأوضح الجارحى أن قرعة بطولة اليد التى أقيمت تحت سفح الأهرامات عبرت عن الشخصية المصرية والحضارة العريقة لإقامتها فى أكبر الأماكن الأثرية فى مصر. وأضاف عضو مجلس إدارة النادى الأهلي أنه سعيد بالتواجد وسط هذه الكوكبة من كبار الشخصيات الرياضية، متمنيا أن يتم التنظيم مثل حفل القرعة، وأن ينافس المنتخب على المراكز الأولى دائما لرسم الفرحة على وجوه المصريين.

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