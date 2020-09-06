ضياء السيد: فتحي وإكرامي سيفيدان بيراميدز في أوضة اللبس

قال ضياء السيد، نجم النادي الأهلي سابقًا، إن انتقال أحمد فتحي وشريف إكرامي ورمضان صبحي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، إلى صفوف نادي بيراميدز في بداية الموسم المقبل، سيفيدان الفريق.

وأكد ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد فتحي وشريف إكرامي سيفيدان نادي بيراميدز من ناحية نقل الخبرات إلى اللاعبين في أوضة اللبس" - غرف خلع الملابس.

وتابع: "الفلوس فقط لا تكفي بيراميدز لتحقيق البطولات ولكن الخبرات لها دور وهذا سيتحقق من خلال خبرات إكرامي وفتحي".

وأضاف: "رمضان صبحي لا يمتلك الخبرات لنقلها في غرف خلع الملابس، ولكن يجب أن يركز لتقديم نفس المستوى الذي كان يقدمه مع النادي الأهلي".