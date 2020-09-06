المقاصة مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده بسبب إيمانويل أمونيكي

وأشار إلى "الفيفا سيوقع غرامة مالية كبيرة على المقاصة، حال عدم التزامه بسداد مستحقات أمونيكي، كما سيقوم الفيفا بخصم 6 نقاط من المقاصة حال لم يسدد مستحقاته".
وفي سياق سابق عبر إيمانويل أمونيكي عن استيائه الشديد بسبب رحيله بطريقة غير لائقة عن صفوف نادي مصر المقاصة .
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