شوقي السعيد: لا أتمنى نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك.. فيديو

أكد شوقي السعيد لاعب الإسماعيلي والزمالك السابق أنه لا يتمنى أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.
وأضاف السعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن تواجد قطبي الكرة المصرية في نهائي أفريقيا سيكون غير مناسب للفريقين بسبب كثرة المشاكل التي سوف تحدث بين الفريقين قبل وأثناء المباراة.
وتابع أتوقع وصول الزمالك لنهائي لبطولة أفريقيا وتحقيقه اللقب هذا الموسم لأنه يمتلك لاعبين مميزين ذو خبرات كبيرة.
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