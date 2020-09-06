معدة الذهنية للمحترفين: هدفي إخراج اللاعبين من الضغوط وأعمل مع ساسي وبن شريفية

قالت الدكتورة إشراف قنفود المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس، إن الإعداد الذهني للاعبين أمر جديد في القارة السمراء.
وأكدت إشراف قنفود في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مهمتي إخراج اللاعبين من حالة الضغط لمنحهم طاقة أفضل داخل الملعب".
وأضافت: "أعمل مع نجوم تونس فرجاني ساسي ومعز بن شريفية".
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