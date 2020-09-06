قال على زين لاعب فريق الشارقة الاماراتي والمنتخب المصري لكرة اليد أن مجموعة مصر في بطولة كأس العالم سهلة، موضحا أن الرؤية الفنية لـ المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب المنتخب هي التي حسمت اختيار المجموعة السابعة.
وأضاف لـ دوت الخليج أنه لو عاد له الاختيار كان سيختار المجموعة الثامنة، مشيرا إلى أن أصعب مباراة ستكون أمام السويد، ولكن المنتخب المصري قوي وقادر على الفوز.
وتابع أن حفل القرعة كان على أعلى مستوى والأمور كلها كانت في أفضل حال.
أما عن اللاعبين أكد أن المنتخب يضم مجموعة رائعة من الشباب وعناصر الخبرة، وهو ما يعد بناء رائعا للمستقبل.
وأسفرت قرعه كأس العالم لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الـ7 ووقوع منتخب أسبانيا صاحب اللقب فى المجموعة الثانية فى فعاليات قرعه كأس العالم لكرة اليد بمنطقة الاهرامات، التي ستستضيفها مصر من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة .
* المجموعة السابعة :
-بطل أمريكا الجنوبية
- جمهورية التشيك
- السويد
- مصر
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لاعب منتخب اليد لـ دوت الخليج: لو عاد لي الاختيار كنت سأختار المجموعة الثامنة.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.