لاعب منتخب اليد لـ دوت الخليج: لو عاد لي الاختيار كنت سأختار المجموعة الثامنة.. فيديو

قال على زين لاعب فريق الشارقة الاماراتي والمنتخب المصري لكرة اليد أن مجموعة مصر في بطولة كأس العالم سهلة، موضحا أن الرؤية الفنية لـ المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب المنتخب هي التي حسمت اختيار المجموعة السابعة.

وأضاف لـ دوت الخليج أنه لو عاد له الاختيار كان سيختار المجموعة الثامنة، مشيرا إلى أن أصعب مباراة ستكون أمام السويد، ولكن المنتخب المصري قوي وقادر على الفوز.

وتابع أن حفل القرعة كان على أعلى مستوى والأمور كلها كانت في أفضل حال.

أما عن اللاعبين أكد أن المنتخب يضم مجموعة رائعة من الشباب وعناصر الخبرة، وهو ما يعد بناء رائعا للمستقبل.

وأسفرت قرعه كأس العالم لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الـ7 ووقوع منتخب أسبانيا صاحب اللقب فى المجموعة الثانية فى فعاليات قرعه كأس العالم لكرة اليد بمنطقة الاهرامات، التي ستستضيفها مصر من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة .

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