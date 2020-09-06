شوقي السعيد: إدارة الإسماعيلي تتحمل مسئولية تراجع الفريق .. فيديو

قال شوقي السعيد لاعب الإسماعيلي السابق، إن إدارة النادي مسؤولة عن تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأكد السعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن الإسماعيلي فريق كبير وله تاريخ ولابد من المساندة حتى يعود الفريق كما كان في سابق عهده والمنافسة على البطولات والتواجد في أفريقيا.

وتابع أن إدارة النادي لا تسعى لتواجد اللاعبين الكبار في الإسماعيلي حتى لا يكون لهم دور في الفريق وهذا سبب تدهور النادي وهبوط مستواه في الدوري.