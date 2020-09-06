قال شوقي السعيد لاعب الإسماعيلي السابق، إن إدارة النادي مسؤولة عن تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة.
وأكد السعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن الإسماعيلي فريق كبير وله تاريخ ولابد من المساندة حتى يعود الفريق كما كان في سابق عهده والمنافسة على البطولات والتواجد في أفريقيا.
وتابع أن إدارة النادي لا تسعى لتواجد اللاعبين الكبار في الإسماعيلي حتى لا يكون لهم دور في الفريق وهذا سبب تدهور النادي وهبوط مستواه في الدوري.
ويستضيف الدراويش، فريق نادي مصر، مساء الإثنين القادم على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الــ25 من عمر بطولة الدورى الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شوقي السعيد: إدارة الإسماعيلي تتحمل مسئولية تراجع الفريق .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.