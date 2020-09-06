نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض انجليزي جديد لضم نجم منتخب مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تلقي اللاعب الدولي المصري سام مرسي عرضا جديدا من انجلترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن أعلن اللاعب رغبته فى الرحيل عن صفوف فريقه ويجان.
وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن نادي ميدلزبره فى بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى " شامبيون شيب " انضم لسباق التعاقد مع اللاعب الدولي المصري سام مرسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن اللاعب الدولي المصري محط أنظار العديد من الأندية فى البريميرليج والشامبيون شيب أبرزها ستوك سيتي وبرايتون بالإضافة إلى كريستال بالاس.
يذكر أن سام قد أعلن عن رغبته فى الرحيل عن صفوف ويجان بعد هبوط الفريق إلى بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية.
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