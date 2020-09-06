نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض انجليزي جديد لضم نجم منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقي اللاعب الدولي المصري سام مرسي عرضا جديدا من انجلترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن أعلن اللاعب رغبته فى الرحيل عن صفوف فريقه ويجان. Advertisements وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن نادي ميدلزبره فى بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى " شامبيون شيب " انضم لسباق التعاقد مع اللاعب الدولي المصري سام مرسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن اللاعب الدولي المصري محط أنظار العديد من الأندية فى البريميرليج والشامبيون شيب أبرزها ستوك سيتي وبرايتون بالإضافة إلى كريستال بالاس. يذكر أن سام قد أعلن عن رغبته فى الرحيل عن صفوف ويجان بعد هبوط الفريق إلى بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عرض انجليزي جديد لضم نجم منتخب مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.