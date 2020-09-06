نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ثاني المباريات الودية لبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن برشلونة الإسباني عن ثاني مبارياته الودية التي يستعد لخوضها وذلك ضمن المباريات التحضيرية له في الموسم الجديد.

وأكد موقع برشلونة الرسمي أن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض ثاني مبارياته الودية أمام جيرونا يوم 16 سبتمبر الجاري على ملعب يوهان كرويف.

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وأوضح الموقع الرسمي لبرشلونة أن أول مبارياته الودية في عهد الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني سيخوضها السبت المقبل أمام ناستيك تاراجونا.

وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة إلى أن الفريق الأول سيخوض أول مباراة رسمية له في الموسم المقبل أمام فياريال في 26 أو 27 من الشهر الحالي.

وألمح الموقع الرسمي لبرشلونة أن جيرونا لم ينجح في تحقيق الفوز على برشلونة في المباريات التي لعبها الفريقين من قبل، حيث فاز برشلونة في 4 مباريات وتعادلا في مباراة واحدة.