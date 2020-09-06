العوضي: مازلت أبدي رأيي عندما لا يعجبني شيء داخل اتحاد اليد رغم استقالتي

أكد خالد العوضي، نائب رئيس اتحاد كرة اليد السابق، أن قرار استقالته لا رجعة فيه.

وقال العوضي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "قرار استقالتي انتهى، عندما أخذ قرار لا اتراجع فيه، مازلت اتواصل مع أعضاء الاتحاد وأبدي رأيي عندما يوجد شئ لا يعجبني، وهذا هو الدعم الأساسي".

وتابع: "لم أقدر على توفيق أوضاعي عندما كنت نائبا لذا كان يجب أن أخرج، لأن هناك أشخاص أخرين تقدر تخدم أكثر مني".

وأردف: "أما بالنسبة لقناة الأهلي فعندما حدث تغييرات داخل القناة رحلت.. خدمتي في الأهلي ستكون في أي مكان أتواجد فيه".