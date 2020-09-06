أحمد شوبير يشيد بقرعة كأس العالم لليد 2021

وقد أشاد النجم الكبير بقرعة كأس العالم لكرة اليد، والتي سيتم إقامتها بمصر عام 2021.
وغرَّد كاتبا: "حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد يليق بعظمة وشموخ مصر في المناسبات الكبيرة التي فرضت نفسها في كل الأحداث الرياضية الكبيرة علي أرضها".
وأضاف: "لأنها تملك كل الإمكانيات علي جميع المستويات لتنظيم البطولات الكبري دائمًا نحن في مكان أخري من النجاح".
وكان قد صرح أحمد شوبير عن أنباء من بيراميدز بأنه تم الاتفاق مع هيدرسفيلد ومؤتمر صحفي الأسبوع القادم لإعلان التعاقد الرسمي مع رمضان صبحي.
ويترقب الملايين من عشاق كرة القدم فى مصر والوطن العربى الموعد الذى سيعلن فيه نادي بيراميدز عن تعاقده رسميا مع رمضان صبحى نجم هيدرسفيلد الإنجليزى الحالى والنادي الأهلي السابق.
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