صورة رومانسية تجمع حسام عاشور وزوجته

نشر حسام عاشور لاعب النادى الأهلى، صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وظهر حسام عاشور برفقة زوجته بإطلالة رومانسية نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

كان النادي الأهلي، أعلن مؤخرا عدم تجديد عقد حسام عاشور مع الأهلي، ورحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

واتخذ عاشور قرار الاعتزال داخل النادي الأهلي، خلال الأيام الماضية، لكنه تراجع عنه، وقرر استكمال مشواره الكروي خارج النادي الأهلي.