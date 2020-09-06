ضياء السيد: محمد إبراهيم إضافة كبيرة لـ الأهلي

قال ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، إنه يتمنى نجاح مسئولي القلعة الحمراء في حسم مفاوضات محمد إبراهيم، لاعب نادي مصر المقاصة حاليًا والزمالك سابقًا.

وأكد ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " محمد إبراهيم يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للإنضمام إلى الأندية الكبيرة"

وأضاف: " محمد إبراهيم سيكون إضافة كبيرة للأهلي وفايلر سيحسن من مستواه".