قال ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، إنه يتمنى نجاح مسئولي القلعة الحمراء في حسم مفاوضات محمد إبراهيم، لاعب نادي مصر المقاصة حاليًا والزمالك سابقًا.
وأكد ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " محمد إبراهيم يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للإنضمام إلى الأندية الكبيرة"
وأضاف: " محمد إبراهيم سيكون إضافة كبيرة للأهلي وفايلر سيحسن من مستواه".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ضياء السيد: محمد إبراهيم إضافة كبيرة لـ الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.