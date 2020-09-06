الرياضة

تعليق قوي من نجم الأهلي السابق على ضم بيراميدز ثلاثي القلعة الحمراء

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أحمد جودة - القاهرة - علق ضياء السيد، نجم النادي الأهلي سابقًا، على انتقال أحمد فتحي وشريف إكرامي ورمضان صبحي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، إلى صفوف نادي بيراميدز في بداية الموسم المقبل.

وأكد ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد فتحي وشريف إكرامي سيفيدان نادي بيراميدز من ناحية نقل الخبرات إلى اللاعبين في غرف خلع الملابس".

وتابع: "الفلوس فقط لا تكفي بيراميدز لتحقيق البطولات ولكن الخبرات لها دور وهذا سيتحقق من خلال خبرات إكرامي وفتحي".

وأضاف: "رمضان صبحب لا يمتلك الخبرات لنقلها في غرف خلع الملابس، ولكن يجب أن يركز لتقديم نفس المستوى الذي كان يقدمه مع النادي الأهلي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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