نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي طلائع الجيش اليوم الأحد 6 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة بينما يتواجد نادي طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة. وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي: 1- الأهلي 65 نقطة. 2- الزمالك 48 نقطة. 3- بيراميدز 45 نقطة. 4- المقاولون العرب 43 نقطة. 5- الاتحاد السكندري 35 نقطة. 6- سموحة 31 نقطة. 7- إنبي 31 نقطة. Advertisements 8- مصر للمقاصة 27 نقطة. 9- الإنتاج الحربي 27 نقطة. 10- الإسماعيلي 27 نقطة. 11- حرس الحدود 26 نقطة. 12- طلائع الجيش 26 نقطة. 13- وادي دجلة 26 نقطة. 14- الجونة 25 نقطة. 15- أسوان 24 نقطة. 16- المصري 21 نقطة. 17- اف سي مصر 18 نقطة. 18- طنطا 17 نقطة.

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