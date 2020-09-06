محمود كهربا: كل اللي عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتي

شارك محمود كهربا لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي متابعيه مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهرت في الفيديو والدة محمود كهربا، ووجه اللاعب رسالة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: انا فى البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقوا عليا".
وتابع: "كل اللى عنده حاجه قديمه هيطلعها دلوقتى ما هى فرصه بقى ولكن لكل حدث حديث، بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم .. حسبنا الله ونعم الوكيل ????????".
وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى أمس باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة وادي دجلة بالدوري.
واعتذر كهربا لسيد عبدالحفيظ ومحمد الشناوي حارس المرمي علي ما بدر منه تجاههم في حضور وليد سليمان قائد الفريق.
وأكد اللاعب إحترامه لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.
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