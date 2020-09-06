بعد فيديو الخناقة.. رد قوي من كهربا يؤكد التزامه مع الأهلي وجماهيره

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو، ظهر خلاله محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وهو يشتبك مع بعض الجماهير ليلاََ.
ولم يتردد كهربا في الرد على هذا الفيديو بآخر من داخل منزل والدته، وهي تروي حديثا عن مهاجمي اللاعب والحملات التي تشن ضده خلال هذه الفترة.
وكتب كهربا معلقاََ على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"انا فى البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقوا عليا كل اللى عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتى ما هى فرصه بقى ولكن لكل حدث حديث،، بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل ????????
وكان كهربا قد تعرض لعقوبة قاسية من مجلس ادارة النادي الأهلي بعد نشوب مشادة بينه وبين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بتغريم اللاعب مليون جنيه.
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