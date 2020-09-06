رغم بقاء ميسي.. سواريز يُقرر الرحيل إلى يوفنتوس

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أحمد جودة - القاهرة - قرر النجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الاسباني الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية رغم اعلان ميسي بقاءه.
وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن سواريز ينوي الرحيل عن صفوف برشلونة هذا الصيف رغم تراجع ميسي بعد أن ابلغه المدرب الهولندي كومان أنه ليس ضمن خططه بالموسم الجديد.
وأضافت التقارير أن الوجهة المقبلة للنجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز ستكون فى نادي يوفنتوس الإيطالي الذي أصبح قريب للغاية للانتقال له هذا الصيف.
يذكر أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد قدم عرض لضم سواريز براتب ضعف ما يتقاضه مع نادي برشلونة الاسباني.
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