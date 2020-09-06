نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارتيرون يوافق على إعارة ثلاثي الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بالنادى أكد على عدم ممانعته فى إعارة الثلاثى ،كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر ، في فترة الانتقالات الصيفيه القادمة.
كارتيرون سبق وأكد أن الثلاثى خارج حساباته ، خلال الصيف القادم ، وطلب بيعهم.
ويذكر أن نادى الزمالك يستعد لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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