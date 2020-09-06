وكيل ايمانويل امونيكي: الفيفا ألزم المقاصة بسداد مستحقاته

أكد احمد عباس وكيل ايمانويل امونيكي، ان موكله سوف يحصل على مستحقاته كاملة من فريق مصر المقاصة على دفعتين.
وقال عباس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج: امونيكي مدير القطاع الرياضي في المقاصة سبورت الذي يتضمن الفريق الأول.
واردف: ولكن حدث تغيير في ادارة الشركة وطالبوا بانهاء الامر بشكل ودي مع امونيكي.
وتابع: هناك احد مسئولي النادي أقر بأنه يحصل على نصف شهر من ال8 شهور وهذا امر سخيف.
وأشار إلى أن الفيفا الزم المقاصة بدفع المستحقات على دفعتين وهناك قرار سيصدر بغرامة مالية كبيرة على المقاصة حال عدم سداد المستحقات.
واستطرد أن الفيفا سيخصم 6 نقاط من المقاصة اذا لم يسدد مستحقات إيمانويل"
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