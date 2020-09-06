مدرب منتخب اليد يكشف سبب اختياره مواجهة السويد في كأس العالم| شاهد

وأكد جارسيا أنه لا يعرف التشاؤم أو التفاؤل بل لا يعرف سوى العمل ، ونستعد للمحفل العالمي بالتدريبات الجيدة والمعسكرات وسنسعى على خوض مباريات قوية تمهيدا للبطولة.
وأضاف :منتخب مصر يتطور بشكل كبير منذ أن تدرب بفكر المدرسة الإسبانية ، ويضم العديد من العناصر المميزة بمختلف الأعمار ، اي بمزيج من الخبرة والعناصر الصغيرة وجميعهم بالصبغة الدولية ، ولاعبي منتخبات بل ومحققي العديد من البطولات العالمية والقارية.
واختتم تصريحاته ، بأن منتخب مصر لكرة اليد لديه القدرة على ابهار الجميع خلال بطولة كأس العالم ، وخلال السنوات القادمة ايضا ، واصبح اداءه حاليا يعجب الجماهير ونأمل في التطور دائما.
وأسفرت قرعه كأس العالم لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الـ7 وسقوط منتخب أسبانيا صاحب اللقب فى المجموعة الثانية في قرعه كأس العالم لكرة اليد ، التي ستستضيفها مصر من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة .
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