نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو، ظهر خلاله محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وهو يشتبك مع بعض الجماهير ليلاََ.
كشفت مصادر في النادي الأهلي أن الفيديو المتداول لمحمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قديم ويعود لأكثر من ثلاثة شهور.
ترددت انباء خلال الايام الأخيرة عن اتجاه النادي الأهلي للتعاقد مع محمد ابراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك السابق ومصر للمقاصة الحالي.
قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن مروان محسن أحد أهم المهاجمين في مصر والإصابة سبب ابتعاده عن مستواه في الفترة الماضية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة .. بيراميدز يقدم رمضان صبحي .. ورد كهربا على فيديو الخناقة المتداول.. ومحمد إبراهيم يغازل الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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