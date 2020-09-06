نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارتيرون يوافق على ضم كريم طارق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وافق الفرنسى باتريس كارتيرون، الحصول على خدمات المهاجم كريم طارق، لاعب بتروجيت، المعار إلى صفوف طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري.
ويقدم كريم طارق مستوي مميز للغاية مع طلائع الجيش في المباريات الأخيرة، حيث تمكن من تسجل 4 أهداف في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حتى الآن.
ودخل نادي الزمالك في مفاوضات بشكل مباشر مع إدارة بتروجت من أجل ضم كريم طارق لصفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.
واشترط نادي بتروجت الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه للموافقة على بيع اللاعب، إلى القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل، بينما يحاول مسؤولي الابيض تخفيض المقابل المادي.
وسجل صاحب الـ28 عاما. أربعة أهداف وصنع خمسة في 18 مباراة رفقة طلائع الجيش الموسم الجاري.
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