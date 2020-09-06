نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: توقعت هزيمة الزمالك بعد الفوز على الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق توقعت هزيمة الفريق بعد تحقيقه الفوز على الدربي امام الاهلي بسبب الثقة الزائدة.

واضاف السعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق أن الزمالك بعد فوزه على الاهلي خاض مباراة المقاولون بثقة زائدة عن اللازم وهذه سبب رئيسي في الخسارة.

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وتابع في تاريخ الزمالك إذا حقق الفوز في المباريات الكبيرة يأتي بعدها الفريق بمستوى هابط وآداء مختلف تماماً.

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز اللقاء الماضي على حساب بيراميدز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 25 من الدوري.