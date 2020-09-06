نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من نجم الأهلي السابق عن مستقبل كهربا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - علق ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على دخول محمود عبدالمنعم "كهربا" في أزمة مؤخرًا مع محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
وأكد ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " ضغط المباريات يُقرب كهربا من المشاركة مع الأهلي رغم أزمته الأخيرة".
وأضاف: " عودة كهربا لتشكيل الأهلي في الوقت المقبل مهمة في ظل النقص العددي".
وأتم: "جوارديولا طلب رحيل زلاتان إبراهيموفيتش رغم نجوميته وأتمنى ألا يصل كهربا إلى هذا الموقف في الأهلي".
وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز على وادى دجلة ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعليق ناري من نجم الأهلي السابق عن مستقبل كهربا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.