الرياضة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق عن مستقبل كهربا

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أحمد جودة - القاهرة - علق ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على دخول محمود عبدالمنعم "كهربا" في أزمة مؤخرًا مع محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأكد ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " ضغط المباريات يُقرب كهربا من المشاركة مع الأهلي رغم أزمته الأخيرة".

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وأضاف: " عودة كهربا لتشكيل الأهلي في الوقت المقبل مهمة في ظل النقص العددي".

وأتم: "جوارديولا طلب رحيل زلاتان إبراهيموفيتش رغم نجوميته وأتمنى ألا يصل كهربا إلى هذا الموقف في الأهلي".

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز على وادى دجلة ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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