نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بات فريق برشلونة على بعد خطوات قليلة من حسم صفقة نجم نادي ليفربول الإنجليزي جورجينيو فينالدوم، وذلك بعد توصية من المدير الفني الجديد رونالد كومان.
ووفقاً لما ورد بصحيفة "AD" الهولندية، فإن برشلونة يقترب كثيرا من ضم فينالدوم، الذي لعب تحت قيادة كومان في المنتخب الهولندي".
وأكدت الصحيفة على تبقي 10 شهور فقط في عقد اللاعب مع نادي ليفربول، وتتوصل إدارة الفريق الكاتالوني لإتفاق مع بطل الدوري الإنجليزي للحصول على خدماته مقابل 20 مليون يورو.
واشعلت الصحيفة مفاجأة كبيرة بإعلانها أن "فينالدوم" قد يخضع للكشف الطبي في كامب نو يوم الثلاثاء المقبل، مع اقتراب موعد المباراة الأولى لبرشلونة في الدوري الإسباني، يوم 27 سبتمبر الجاري.
وساهم فينالدوم في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في العام 2019، والدوري الإنجليزي في موسم 2019/2020.
وخاض الدولي الهولندي 47 مباراة مع الفريق الإنجليزي في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها ستة أهداف.
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