نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب المكس مباراة قوية ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز بين حرس الحدود والأهلي فى لقاء يرغب فيه الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية.

يسعي النادى الأهلى للفوز خلال المباراة أمام حرس الحدود للاقتراب أكثر من التتويج رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز بعدما يتبقي فقط عدد نقاط بسيط للتتويج، بينما يرغب الحدود فى الفوز أو التعادل من اجل تحسين ترتيبه فى جدول المسابقة.

تشكيل الأهلي المتوقع:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: على معلول، رامي ربيعة ، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: مروان محسن، أليو بادجي.

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز على فريق وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الماضية بهدفين دون رد سجلهم كل من مروان محسن وحمدي فتحي.

ويذكر أن النادى الأهلى فى المركز الأول برصيد 65 نقطة بينما حرس الحدود فى المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.