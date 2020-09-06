وأضاف "تمكن الفريق في موسمه الأول من المنافسة حتى التصفيات النهائية على الصعود للاليجا ولم يوفق، تم بيع ٨٠٪ من عقد لاعب واحد مقابل ٢٥ مليون يورو كاش + اضافات لتصل قيمة الصفقة لـ ٤٤ مليون يورو، لازال الميريا يمتلك ٢٠٪ من عقد اللاعب، استطيع حاليًا ان اقول اني وصلت النقطة break even".
وتابع "نمتلك الان ايضا عروضا لبيع ٣ لاعبين من ألميريا بقيمة ١٠ ملايين يورو حصلنا على الموافقة لعمل تطوير كامل للملعب ليصبح تحفة معمارية وسيتم الافتتاح في مؤتمر صحفي بحضور المدير التنفيذي للنادي محمد العاصي ورئيس بلدية المدينة هذه هي الحكاية حتى الآن والقادم افضل بحول الله".
أقرأ المزيد;
وبلغت قيمة الصفقة 24 مليون يورو إلى جانب نسبة 20% في حال قام النادي البرتغالي بإعادة بيع اللاعب.
وكان تركي آل الشيخ قد دفع 20 مليون يورو قيمة امتلاك نادي ألميريا في الصيف الماضي، وتعاقد مع مجموعة من اللاعبين، أحدهم نونيز الذي جلبه من بينارول الأورجوياني.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 24 مليون يورو.. تركي آل الشيخ يعلن عن الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.