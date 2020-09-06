24 مليون يورو.. تركي آل الشيخ يعلن عن الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن كواليس أغلى صفقة في تاريخ نادي ألميريا والدوري الإسباني الدرجة الثانية .

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "حابب أشارككم حكايتي مع ألميريا حتى الآن الخطوات تملكت النادي والفريق ينافس على تفادي الهبوط للدرجات الأدنى، تملكته مقابل ٢٠ مليون يورو، قمت بزيادة رأس المال بقيمة ٣٠ مليون يورو تم تغيير ٨٠٪؜ من الفريق تم تطوير ارضية الملعب والإضاءة.. النتيجة".

وأضاف "تمكن الفريق في موسمه الأول من المنافسة حتى التصفيات النهائية على الصعود للاليجا ولم يوفق، تم بيع ٨٠٪؜ من عقد لاعب واحد مقابل ٢٥ مليون يورو كاش + اضافات لتصل قيمة الصفقة لـ ٤٤ مليون يورو، لازال الميريا يمتلك ٢٠٪؜ من عقد اللاعب، استطيع حاليًا ان اقول اني وصلت النقطة break even".

وتابع "نمتلك الان ايضا عروضا لبيع ٣ لاعبين من ألميريا بقيمة ١٠ ملايين يورو حصلنا على الموافقة لعمل تطوير كامل للملعب ليصبح تحفة معمارية وسيتم الافتتاح في مؤتمر صحفي بحضور المدير التنفيذي للنادي محمد العاصي ورئيس بلدية المدينة هذه هي الحكاية حتى الآن والقادم افضل بحول الله".

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وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن ألميريا أتم الاتفاق مع بنفيكا على بيع داروين في صفقة قياسية تعد الأضخم في تاريخ دوري الدرجة الثانية الإسباني وأيضا في تاريخ الدوري البرتغالي.

وبلغت قيمة الصفقة 24 مليون يورو إلى جانب نسبة 20% في حال قام النادي البرتغالي بإعادة بيع اللاعب.

وكان تركي آل الشيخ قد دفع 20 مليون يورو قيمة امتلاك نادي ألميريا في الصيف الماضي، وتعاقد مع مجموعة من اللاعبين، أحدهم نونيز الذي جلبه من بينارول الأورجوياني.