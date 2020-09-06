تقام اليوم الأحد، 6 سبتمبر 2020، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، والزمالك وطلائع الجيش.
ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد 6 سبتمبر 2020، على النحو التالي
الدوري المصري
الإنتاج الحربي X طنطا - 03:30 مساءً - أون تايم سبورتس 1.
المصري البورسعيدي X إنبي - 06:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1.
الجونة X بيراميدز - 06:00 مساءً - أون تايم سبورتس.
الزمالك X طلائع الجيش - 08:30 مساءً - أون تايم سبورتس 1.
دوري الأمم الأوروبية
أندروا X جزر الفارو - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
ويلز X بلغاريا - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
المجر X روسيا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
سلوفينيا X مولدوفا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.
إيلرلندا X فنلندا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
إسبانيا X أوكرانيا - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 1.
سويسرا X ألمانيا - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 3.
صربيا X تركيا - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.
كوسوفو X اليونان - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 5.
مالطة X لاتفيا - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 6.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأمم الأوروبية .. والزمالك يواجه طلائع الجيش .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 -9- 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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