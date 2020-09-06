الأمم الأوروبية .. والزمالك يواجه طلائع الجيش .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 -9- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد، 6 سبتمبر 2020، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، والزمالك وطلائع الجيش.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد 6 سبتمبر 2020، على النحو التالي