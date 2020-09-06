قرعة مونديال اليد.. حسن مصطفى: 20 عاما رئيسا للاتحاد الدولي لم أر مثل هذا التنظيم| فيديو

أعرب الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن سعادته بنجاح حفل قرعة بطولة كأس العالم لليد مصر 2021 ، بمنطقة سفح الهرم.

وقال حسن مصطفى لـ دوت الخليج، إن مصر بلد الحضارات والتاريخ شاهد على ذلك، مصر بلد الأهرامات، وبصفتي رئيسا للاتحاد الدولي منذ مايقرب من 20 عاما لم أر مراسم إجراء قرعة بهذا الشكل الرائع.

وعن فرص منتخب مصر في البطولة قال اننا بالطبع نستطيع أن نظهر بشكل جيد لأن الكرة المصرية في كرة اليد تملك تاريخ طويل ورائع في اللعبة وسبق أن وصلنا إلى الدور نصف النهائي خلال مونديال 2001 قبل أن نخسر ونخرج أمام فرنسا.

وعن انتشار فيروس كورونا قال لابد أن نتعايش مع الفيرس مع الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة والإجراءات المتبعة من أجل العبور بهذه المحنة.

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جدير بالذكر أن حسن مصطفى، أعلن خلال مراسم الحفل عن حضور الألماني توماس باخ رئيس الأولمبية الدولية للبطولة في يناير المقبل.