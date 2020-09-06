عصام الحضري يبدأ مهمة تدريب حراس المرمى .. فيديو

وأضاف: "النادي الأهلي بيتي الدائم وعلاقتي جيدة مع كابتن محمود الخطيب ونتحدث معا دوما، والتاريخ لا يمكن أن يتم نسيانه فحصلت على الكثير من البطولات في الأهلي وشاركت في تدوين تاريخ النادي، لذلك أثق في عودتي مرة أخرى.
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