الدوري المصري.. بيراميدز يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الجونة

ويسعى فريق بيراميدز لاستعادة الانتصارات أمام الجونة في مباراة اليوم، واستعادة وصافة ترتيب مسابقة الدوري مؤقتا من الزمالك.
كان بيراميدز خسر أمام الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.
في المقابل يطمح الجونة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز، للابتعاد خطوة، عن مراكز الهبوط.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 14 بـ 25 نقطة.
ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الإنتاج الحربي مع طنطا، المصري مع إنبي، الزمالك مع طلائع الجيش.
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