الرياضة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وافق على بيع نجم الفريق النيجيري جونيور أجايي ولكن بشرط التعاقد مع بديل أجنبي قوي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبلغ المدير الفني السويسري لجنة كرة القدم في الأهلي بترحيبه ببيع أجايي في حال تلقي النادي عرضًا مناسبًا له مما يسمح برحيله في نهاية الموسم الحالي خاصة بعد تراجع مستوى النجم النيجيري في الفترة الأخيرة.

وشدد المدير الفني السويسري على أن أجايي يعتبر من أفضل اللاعبين في صفوف المارد الأحمر إلا أنه رحب برحيل النجم النيجيري عقب نهاية الموسم الحالي في حالة تلقي إدارة القلعة الحمراء عرضًا مناسبًا له.

ويترقب مسئولو الأهلي وصول عروضًا رسمية من أجل الموافقة على رحيل أجايي بعد نهاية الموسم الحالي بعد ترحيب رينيه فايلر برحيله.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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