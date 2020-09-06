نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "طائرة عمان" يوجه الدعوة للأندية لاجتماع الجمعية العمومية وإانتخاب مجلس إدارة جديد في المقال التالي
وحددت الدعوة للأندية الأعضاء بالاتحاد لحضور الاجتماع المذكور أعلاه في الموعد والمكان المحددين.
من جانب آخر طالب الاتحاد الأندية الأعضاء المنتهية عضويتها المبادرة بتجديد العضوية، كما أعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الترشح لمجلس إدارة الاتحاد للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٤م من تقديم ملفات ترشحهم باليد إلى المختصين بمقر الاتحاد.
وقد فتح الاتحاد موعد إستلام الملفات إعتباراً من يوم الأحد الموافق ٧ أغسطس ٢٠٢٠م على أن ينتهي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٠م.
وقد أتاح الاتحاد ميزة التقدم للراغبين في الترشح من المحافظات التي طبق عليها الغلق التام نظراً لجائحة
كوفيد ۱۹ عن طريق إرسال ملفاتهم عبر عنوان البريد المسجل والخاص بالاتحاد العماني لكرة الطائرة باسم رئيس لجنة الإشراف على الإنتخابات.
وتنص المادة القانونية (٣٢) من النظام الأساسي من لائحة الإتحاد لإقامة الإجتماع والتي تشير الى أنه لا يكون الإجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها المستوفين الشروط (النصف + ۱ ).
فإن لم تتوفر هذه الأغلبية المطلقة حتى الساعة ۱١ صباحا من نفس يوم الإجتماع يؤجل الإجتماع إلى جلسة أخرى تعقد في الساعة ۱۱٫۳۰ صباحاً من نفس اليوم، على أن يكون الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور لمناقشة جدول الأعمال الخاص بالاجتماع.
وقد أرسل الاتحاد جدول أعماله للجمعية العمومية لمناقشتها في الإجتماع.
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