"طائرة عمان" يوجه الدعوة للأندية لاجتماع الجمعية العمومية وإانتخاب مجلس إدارة جديد

وذلك يوم الأربعاء

الموافق ٤ نوفمبر ۲۰۲۰م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة العين بفندق سيتي سيزنز الخوير.

وحددت الدعوة للأندية الأعضاء بالاتحاد لحضور الاجتماع المذكور أعلاه في الموعد والمكان المحددين.

من جانب آخر طالب الاتحاد الأندية الأعضاء المنتهية عضويتها المبادرة بتجديد العضوية، كما أعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الترشح لمجلس إدارة الاتحاد للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٤م من تقديم ملفات ترشحهم باليد إلى المختصين بمقر الاتحاد.

وقد فتح الاتحاد موعد إستلام الملفات إعتباراً من يوم الأحد الموافق ٧ أغسطس ٢٠٢٠م على أن ينتهي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٠م.

Advertisements

وقد أتاح الاتحاد ميزة التقدم للراغبين في الترشح من المحافظات التي طبق عليها الغلق التام نظراً لجائحة

كوفيد ۱۹ عن طريق إرسال ملفاتهم عبر عنوان البريد المسجل والخاص بالاتحاد العماني لكرة الطائرة باسم رئيس لجنة الإشراف على الإنتخابات.

وتنص المادة القانونية (٣٢) من النظام الأساسي من لائحة الإتحاد لإقامة الإجتماع والتي تشير الى أنه لا يكون الإجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها المستوفين الشروط (النصف + ۱ ).