نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستقر على عودة نجم الفريق من الإعارة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - علق تامر النحاس، وكيل اللاعبين، على مصير محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي إنبي، في الفترة المقبلة.
وأضاف تامر النحاس في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كنت ضد خروج محمد شريف معارًا إلى صفوف نادي إنبي لأنه لاعب مهم وتم إثبات وجهة نظري بعد تألق اللاعب".
وتابع: "محمد شريف لنسبة 100% في النادي الأهلي بالموسم الجديد، والأهلي لم يفتح مفاوضات تجديد عقده حتى الآن".
وتابع: "الأهلي لم يوثق عقد مروان محسن وسيتم ذلك في الوقت المناسب وإدارة الأهلي متمسكة بخدماته والمفاوضات استمرت 7 شهور بسبب ظروف كورونا".
وعن مفاوضات نادي بيراميدز، علق: "بيراميدز لم يدخل في مفاوضات مع محمد شريف واللاعب عقده مستمر في القلعة الحمراء لمدة موسمين".
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