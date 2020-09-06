الرياضة

الإنتاج الحربي يستضيف طنطا في الدوري اليوم

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يستضيف فريق الإنتاج الحربي منافسه طنطا اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري. 

ويسعى فريق الإنتاج الحربي لتحقيق الثلاث نقاط بعد الفوز على سموحة الجولة الماضية لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري . 

علي جانب آخر يبحث فريق طنطا عن أول فوز في  الدوري بعد فترة التوقف حيث حصد نقطة واحدة من تعادل أمام الاتحاد السكندري الجولة الماضية . 

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 27 نقطة بينما جاء فريق طنطا في المركز الـ18 برصيد17 نقطة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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