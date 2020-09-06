بعد تداول خناقة قديمة منسوبة له.. هاشتاج كهربا يتصدر تويتر.. ومغردون: عايزين يدمروه

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #كهربا بعد تداول فيديو عن خناقة منسوبة لمحمود كهربا لاعب النادي الأهلي ورده على مهاجميه عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏المفروض النهاردة هاش ل كهربا دعم ليه ورد ع ولاد المره اللي عاوزين يهدو اي لاعب في الاهلي" و "‏احنا وراك يا كهربا عاوزين يطلعوك بره تركيزك فكك منهم كلهم بتوع فلوس كل الدعم يا حراق ربنا معاك ي حبيبي ويوفقك".

وقال آخرون "‏كل اللي انا واثقة منه ان كهربا بريء وحتي لو اللي في الفيديو ده كهربا يبقي من ايام ماكان في الزمالك .. هو اصلا فيه ملهي ليلي شغال الايام دي ف الكورونا بس مش غريبه انك تجتمع بادمنز الصفحات الصبح وبليل يظهر الفيديو ملك الحوارات والافلام الهابطه" و "‏بعد الاجتماع مع ادمن جروبات النادي منزلين فيديو كذب وهاش ضد ‎ #كهربا عايزين يدمروة او ينتقمو منه علشان القضيه".

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وأضاف آخرون" ‏جروبات الزملكاوية شغالين حرب علي ‎#كهربا اخدو التعليمات امبارح من ريسهم ومنزلين فيديو بيدعو انه هو حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الله ينتقم منهم " بص يا كابتن احنا مش عايزين نحطك تحت ضغط الجمهور مستنى منك الفتره دى بل ذات كتير افرقيا يا كابتن انت خبره وجمهور الاهلى واثق فيك افرقيا يا كهربا".