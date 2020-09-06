بعد تداول خناقة قديمة منسوبة له.. هاشتاج كهربا يتصدر تويتر.. ومغردون: عايزين يدمروه

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "المفروض النهاردة هاش ل كهربا دعم ليه ورد ع ولاد المره اللي عاوزين يهدو اي لاعب في الاهلي" و "احنا وراك يا كهربا عاوزين يطلعوك بره تركيزك فكك منهم كلهم بتوع فلوس كل الدعم يا حراق ربنا معاك ي حبيبي ويوفقك".
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وأضاف آخرون" جروبات الزملكاوية شغالين حرب علي #كهربا اخدو التعليمات امبارح من ريسهم ومنزلين فيديو بيدعو انه هو حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الله ينتقم منهم " بص يا كابتن احنا مش عايزين نحطك تحت ضغط الجمهور مستنى منك الفتره دى بل ذات كتير افرقيا يا كابتن انت خبره وجمهور الاهلى واثق فيك افرقيا يا كهربا".
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