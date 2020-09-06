الرياضة

بعد تداول خناقة قديمة منسوبة له.. هاشتاج كهربا يتصدر تويتر.. ومغردون: عايزين يدمروه

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دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #كهربا بعد تداول فيديو عن خناقة منسوبة لمحمود كهربا لاعب النادي الأهلي ورده على مهاجميه عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏المفروض النهاردة هاش ل كهربا دعم ليه ورد ع ولاد المره اللي عاوزين يهدو اي لاعب في الاهلي"  و "‏احنا وراك يا كهربا عاوزين يطلعوك بره تركيزك فكك منهم كلهم بتوع فلوس كل الدعم يا حراق ربنا معاك ي حبيبي ويوفقك".

وقال آخرون "‏كل اللي انا واثقة منه ان كهربا بريء وحتي لو اللي في الفيديو ده كهربا يبقي من ايام ماكان في الزمالك  .. هو اصلا فيه ملهي ليلي شغال الايام دي ف الكورونا  بس مش غريبه  انك تجتمع بادمنز الصفحات الصبح وبليل يظهر الفيديو  ملك الحوارات والافلام الهابطه" و "‏بعد الاجتماع مع ادمن جروبات النادي منزلين فيديو كذب وهاش ضد ‎#كهربا  عايزين يدمروة او ينتقمو منه علشان القضيه".

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وأضاف آخرون" ‏جروبات الزملكاوية شغالين حرب علي ‎#كهربا اخدو التعليمات امبارح من ريسهم ومنزلين فيديو بيدعو انه هو  حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الله ينتقم منهم "  بص يا كابتن احنا مش عايزين نحطك تحت ضغط الجمهور مستنى منك الفتره دى بل ذات كتير افرقيا يا كابتن انت خبره وجمهور الاهلى واثق فيك افرقيا يا كهربا". 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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