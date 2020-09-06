دوري الأمم الأوروبية .. إسبانيا تبحث عن الانتصار الأول أمام أوكرانيا

ويسعى منتخب إسبانيا لتحقيق الانتصار الأول له في دوري الأمم الأوروية، للحفاظ على كامل حظوظه في تخطي دور المجموعات.
في المقابل يطمح منتخب أوكرانيا في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الماتدور الإسباني في عقر داره، والإنفراد بصدارة المجموعة.
كان منتخب إسبانيا تعادل ألمانيا بنتيجة 1 - 1 في الجولة الماضية، بينما تغلب منتخب أوكرانيا على نظيره السويسري بهدفين مقابل هدف.
ويلتقي اليوم في نفس التوقيت، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، منتخب ألمانيا مع نظيره السويسري.
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