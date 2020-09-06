المصري البورسعيدي في مواجهة صعبة أمام إنبي بالدوري المصري

يستضيف فريق المصري البورسعيدي منافسه إنبي اليوم، السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري.
ويسعى فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر لتحقيق أول فوز في مسابقة الدورى بعد فترة التوقف للهروب من المراكز الخطرة المهددة بالهبوط للقسم الثاني.
على جانب آخر، يدخل حلمي طولان المباراة، مطالبا اللاعبين لتحقيق الفوز والاقتراب من المربع الذهبي للبطولة على أمل المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم الجديد.
ويحتل فريق إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما جاء فريق المصري البورسعيدي في المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة.
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