حمص: إحساس مختلف وجودي كمدرب في الإسماعيلي .. فيديو

علق محمد حمص، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، علي توليه منصب المدرب لأول مرة منذ إعتزاله كرة القدم، في الجهاز الفني الجديد للفريق خلفًا للجهاز الفني بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، وذلك لإستكمال مباريات بطولة الدوري العام.
وقال "حمص" خلال صفحة "دوت الخليج" عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك:- سعيد بالتواجد في الجهاز الفني للإسماعيلي، ولكن المسئولية غاية في الصعوبة، وسنسعى لعودة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية.
وطالب "حمص" جماهير الدراويش بالتكاتف ومساندة الفريق، الفترة المقبلةوللخروج من تلك الأزمة.
يذكر أن أحمد العجوز، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عقد جلسة مع لاعبي الفريق في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، وذلك قبل مران الفريق الأساسي بساعة ونصف حيث ينطلق المران في السابعة مساءًا إستعدادًا لمواجهة فريق نادي مصر يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.
وذلك من أجل بداية جديدة، لعودة الاسماعيلي لمكانته الطبيعية،
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أجرى المسحة الطبية إستعدادًا لمواجهة نادي مصر في المباراة المقرر لها بعد غد الإثنين ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.
وتواجد أحمد العجوز مدير الكرة الجديد ، ومحمد حمص مدرب الفريق خلال المسحة الطبية.
يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.ً
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