باهر المحمدي يخضع لأشعة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب

أجرى باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريبات علاجية "بالثلج" على هامش مران الفريق الأساسي استعدادًا لمواجهة فريق نادي مصر بعد غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ٢٥ من مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يخضع باهر المحمدي للأشعة اليوم لتحديد مدة غيابه، بسبب الآلام التي شعر بها اللاعب بسبب مشاركته مع فريقه أمام فريق مصر للمقاصة في الجولة السابقة من مسابقة الدوري العام.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن "المحمدي" مازال يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، وتحامل على نفسه للمشاركة مع فريقه، الذي تراجع ترتيبه في جدول الدوري.

ورفض "المحمدي" إجراء جراحة واكتفى بالتأهيل ولكنه عقب التحامل على الإصابة، سيعود من جديد للإطمئنان على إصابته، وتحديد موقفه من المشاركة مع الإسماعيلي الفترة المقبلة.

وكان "المحمدي" تعرض للإصابة أمام الجونة، مارس الماضي، وخضع لفترة علاج بأحد المراكز الطبية بالقاهرة، قبل أن يشعر بالألام من جديد خلال الساعات الماضية. يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.