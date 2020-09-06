باهر المحمدي يخضع لأشعة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب

ومن المقرر أن يخضع باهر المحمدي للأشعة اليوم لتحديد مدة غيابه، بسبب الآلام التي شعر بها اللاعب بسبب مشاركته مع فريقه أمام فريق مصر للمقاصة في الجولة السابقة من مسابقة الدوري العام.
وعلم موقع "دوت الخليج" أن "المحمدي" مازال يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، وتحامل على نفسه للمشاركة مع فريقه، الذي تراجع ترتيبه في جدول الدوري.
ورفض "المحمدي" إجراء جراحة واكتفى بالتأهيل ولكنه عقب التحامل على الإصابة، سيعود من جديد للإطمئنان على إصابته، وتحديد موقفه من المشاركة مع الإسماعيلي الفترة المقبلة.
وكان "المحمدي" تعرض للإصابة أمام الجونة، مارس الماضي، وخضع لفترة علاج بأحد المراكز الطبية بالقاهرة، قبل أن يشعر بالألام من جديد خلال الساعات الماضية. يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.
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